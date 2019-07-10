Отечественное программное обеспечение II Европейских игр сэкономило Беларуси миллионы долларов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественные разработки позволили Беларуси сэкономить сотни миллионов долларов только на технической части II Европейских игр, сообщил на пресс-конференции "Информационные технологии в обеспечении II Европейских игр 2019 года" сооснователь компании "Синезис" Николай Птицын, передает корреспондент БЕЛТА.

IT- блок, включающий большое количество сложных систем для зрителей, спортсменов, организаторов, волонтеров, СМИ, создавала команда "Синезис - спорт". В числе разработок - чат-бот Лесик, приложение и официальный портал minsk2019.by, мессенджер для организаторов и волонтеров, система управления массовыми мероприятиями LOOM.

"Как правило, при подготовке таких мероприятий используются дорогие системы. Разрабатывать свою, тем более за год до начала игр, казалось делом чрезвычайно рискованным. Но благодаря тому, что не покупался готовый шаблон, а применялись белорусские разработки, удалось сэкономить сотни миллионов долларов только на технической части", - отметил Николай Птицын.

Организаторы начали пользоваться сервисами еще 1 октября прошлого года. Тогда были запущены первые модули системы управления массовыми мероприятиями LOOM. Сервис обрабатывал регистрационные формы, распределял места в отелях, составлял расписание служб спортивных объектов, планировал работу волонтеров. Кроме того, в модуле управления волонтерским движением проводились онлайн-тесты для определения знания языков.

К проекту привлекались международные эксперты, учитывался лучший зарубежный опыт, но внедрялись и инновации.

II Европейские игры прошли в Минске с 21 по 30 июня. В них приняли участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Состязания принимали 12 спортивных объектов.-0-