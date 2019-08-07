Отзывы минчан помогут усовершенствовать личный кабинет пользователей электронных жировок

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый расчетно-справочный центр Минска собирает отзывы населения о работе личного кабинета пользователей электронных жировок, чтобы расширить функционал и разработать обновления для сервиса. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая.

"За время функционирования личного кабинета поступило около 9,5 тыс. заявлений на получение счет-извещений в электронном виде. Интерфейс личного кабинета очень прост и интуитивно понятен. Кроме того, для людей с ослабленным зрением на сайте доступна версия для слабовидящих. Пройти процедуру регистрации можно с любого устройства с доступом в интернет: телефона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера. Чтобы в будущем расширить функционал личного кабинета, мы собираем информацию - отзывы минчан, которые поступают к нам в организацию и находятся в открытом доступе в Сети", - сказала Оксана Головацкая.

Чтобы получать жировки в электронном виде, собственнику жилья необходимо заполнить несколько идентификационных полей за 2-3 минуты в личном кабинете пользователя на сайте ерсц.бел. В течение примерно трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение о результатах рассмотрения заявки. Статус заявки также можно отслеживать в личном кабинете. Желающим получать жировки в электронном формате будет отказано только в том случае, если они не являются собственниками жилого помещения.

Также по-прежнему сохранится возможность личного обращения в расчетно-справочный центр Минска по территориальной принадлежности жилого помещения с письменным заявлением о получении извещения в электронном виде. Рассылка извещений будет производиться автоматически на электронный адрес после окончания начислений за отчетный период.-0-