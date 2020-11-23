Пандемия привела к росту кибератак на 20-25% - Касперский

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность киберпреступников в условиях пандемии COVID-19 возросла примерно на 20-25%. Об этом сообщил один из основателей "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, выступивший на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском городе Учжэнь, сообщает ТАСС.

"Мы живем в очень странное время. Пандемия COVID-19 изменила весь мир, а также изменила и киберпреступления, кибербезопасность и все киберпространство", - сказал Евгений Касперский.

Эксперт констатировал, что люди стали проводить больше времени онлайн. Вместе с тем во время работы в удаленном режиме не все предприятия могут гарантировать безопасность в сети и этим активно пользуются киберпреступники.

"До COVID-19 мы фиксировали порядка 350 тыс. новых массовых кибератак в день, но сейчас мы выявляем около 400 тыс. Активность киберпреступников возросла примерно на 20-25% во время пандемии COVID-19", - рассказал Евгений Касперский.

В условиях наращивания использования цифровых технологий и интернета особое значение приобретают вопросы обеспечения кибербезопасности в сети. "И это хорошая новость для компаний, работающих в сфере кибербезопасности. У нас много работы", - сказал Евгений Касперский, выразив мнение, что даже после того, как мир оправится от пандемии, он уже не будет таким, как прежде.

Всемирная конференция по управлению интернетом 2020 года проходит в Учжэне с 23 по 24 ноября. В этом году из-за пандемии зарубежные эксперты и официальные лица принимают в ней участие в режиме онлайн. Конференция традиционно сопровождается целым рядом специализированных отраслевых форумов. В их числе в этом году дискуссии экспертов по таким вопросам, как сотрудничество в киберпространстве в рамках инициативы "Пояс и путь", инновации и прорывы в промышленном интернете, цифровая экономика и научные подходы к профилактике и борьбе с COVID-19. Основным девизом конференции объявлено "Доверие в цифровой среде ради лучшего будущего. Построение сообщества единой судьбы в киберпространстве".-0-