Парк высоких технологий подарил сельским школьникам 600 умных планшетов

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий внедряет искусственный интеллект в сельских школах и подарил школьникам 600 умных планшетов. Сегодня в связи с запуском масштабного проекта в сфере искусственного интеллекта первый вице-премьер Александр Турчин, директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и директор инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня посетили Оршанский район, сообщили БЕЛТА в Парке высоких технологий.

Школьникам из городских поселков Болбасово и Барани подарили 600 планшетов с технологией компьютерного зрения. "Президент нашей страны уделяет огромное внимание развитию малых городов и поселков. Как итог - в любом месте в Беларуси можно добиться успеха. Для этого созданы все условия и нет абсолютно никакой необходимости переезжать в Минск или другой крупный город. ИТ-сфера и наш Парк высоких технологий, который регистрирует резидентов по всей стране, тому яркие примеры. Сегодняшнее мероприятие - это не что иное, как помощь нашим детям сделать первый шаг на пути их личного успеха. Ведь из успехов каждого из нас складывается общий успех родной Беларуси", - заявил Александр Турчин.

Разработали революционную технологию для школ специалисты компании Виктора Прокопени. Резиденты ПВТ Facemetrics и Playgendary внедряют уникальные в мире инструменты для обучения: программа контролирует время работы за планшетом с помощью компьютерного зрения. На устройствах установлено специальное приложение Nicola, которое следит за выполнением домашних заданий. Камера анализирует движения глаз пользователя. Чтобы начать играть в развлекательные приложения, ребенок должен сначала выполнить задание. Таким образом, компании хотят мотивировать детей к изучению разных предметов с раннего возраста: от чтения до математики. Планируется сотрудничать с известными издательствами книг. Проект рассчитан на школьников 6-12 лет.

"Помочь каждому школьнику развить свой талант - это святое дело. Именно поэтому Парк высоких технологий не только продолжит, но и расширит свою помощь школам, школьникам и всей системе образования в целом", - отметил Всеволод Янчевский.

Сотни резидентов ПВТ сегодня активно поддерживают вузы и школы по всей стране. По программе EPAM проходят обучение дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями, запущены курсы Scratch во всех областных центрах, проводятся роботурниры. Компания SK Hynix открыла IT-лаборатории в профильных вузах и регулярно организовывает социально-благотворительные проекты в поддержку детей-инвалидов. Резидент Wargaming проводит мероприятия по оздоровлению детей из Японии, пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами. "Вайзор Геймз" реализует проект IT-образования для воспитательных приютов и поддерживает вузы в областных центрах. Компания Виктора Прокопени VP Capital совместно c Larnabel Ventures инвестировала в новый проект на основе искусственного интеллекта $14 млн. Технологии резидентов ПВТ по отслеживанию эмоций пользователя могут быть использованы также в разных сферах экономики. "Экономика будущего - это экономика знания, поэтому нужно вкладывать средства в образование", - подчеркнул Виктор Прокопеня.

Только в этом году резиденты Парка высоких технологий открыли около 50 новых компьютерных классов и IT-лабораторий по всей стране. Компании Парка активно поддержали и всемирную акцию "Час кода", к которой подключилось 1500 учреждений образования. Открылись 3D-центры в Докшицах, Лельчицах и Плисе. Запущены Scratch-центры в Лиде, Лиозно и Бортниках.-0-

Фото ПВТ