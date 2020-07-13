Парк высоких технологий выпустил справочник ИТ-абитуриента

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий выпустил ежегодный электронный справочник "ИТ-абитуриент 2020", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

В справочнике представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2020 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников.

Гид также содержит описания 12 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий.

"Справочник "ИТ-абитуриент 2020" позволяет узнать непосредственно от ведущих сотрудников компаний - резидентов ПВТ, каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас и какие будут востребованы через четыре года, как попасть на работу в ПВТ после окончания университета, как, будучи студентом, можно начать сотрудничать с ИТ-компаниями", - добавили в парке.

Скачать справочник можно на сайте Парка высоких технологий, с дополнительными вопросами можно обращаться в отдел образовательной деятельности администрации ПВТ по электронному адресу education@park.by.-0-