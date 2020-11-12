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12 ноября 2020, 14:47

Партия интеллектуальных украшений выпущена в БГУ

Фото БГУ
Фото БГУ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ выпустили первую лимитированную партию интеллектуальных украшений. Это событие приурочено к 100-летию БГУ, которое будет отмечаться 30 октября 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Произвели аксессуар в НТП "Унитехпром БГУ". Разработчиками выступили студенты и магистранты факультета радиофизики и компьютерных технологий.

"Партия состоит из 50 уникальных электронных значков, которые оснащены микроконтроллером, оптическими датчиками, светодиодным кольцом и микрофоном. Пока разработчики ориентировались на молодежную аудиторию и остановились на эстетическом значении украшения. Стильный аксессуар можно использовать на спортивных мероприятиях, во время дискотек или вечерних прогулок. За счет реагирования на звук происходит свечение в такт играющей музыке. Также датчики реагируют на повышенный уровень звука. Для включения этой функции необходимо выбрать опцию "предупреждение крика". Правила использования и порядок режимов отражены в инструкции, прилагаемой в комплекте", - рассказали в пресс-службе.

Аксессуар представлен в виде печатной платы 40 мм в диаметре. На лицевой стороне изображен символ БГУ. Корпус напечатан на 3D-принтере. В набор устройства также входят паспорт товара и шнур для зарядки. Батареи хватает на один-два дня активного использования, заряжается значок в течение 30 минут.

"Умный аксессуар может иметь любую форму и назначение. В перспективе планируется расширить его технический функционал, который позволит уведомить владельца о повышении или понижении атмосферного давления, температуры, влажности и уровня загрязнения воздуха. Добавится синхронизация нескольких значков. На одинаковом расстоянии от источника звука они будут работать одновременно. Также в планах разработчиков создание сайта интеллектуальных украшений", - отметили в вузе.

Приобрести значок можно будет в ближайшее время в магазине символики БГУ. Выпуск умных аксессуаров стал возможным за счет активной поддержки в БГУ проектной деятельности студентов. -0-

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