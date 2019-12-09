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Технологии
09 декабря 2019, 08:57

Паучи VELO вышли на рынок Беларуси

Как известно, в Беларуси активно борются с потреблением табачной продукции, в том числе и в общественных местах. Например, декрет № 2, неофициально называемый "антитабачным", значительно увеличивает количество запрещенных для курения мест. И это позитивная государственная позиция. Но потребности людей сразу не снизишь. Их надо удовлетворять без ущерба для окружающих, может быть, даже давая возможность постепенно переходить на новые технологии.

Понимая существующую проблему, группа компаний "Бритиш Американ Тобакко" презентовала на белорусском рынке никотиновые паучи VELO - альтернативный продукт для совершеннолетних потребителей никотиносодержащей продукции.

Что такое VELO?

VELO - инновационный никотиносодержащий продукт без табака, который производится в городе Мальмё (Швеция). Так как продукт не содержит табак, то его потребление не сопряжено с такими факторами, как дым, пепел и неприятный запах. VELO можно потреблять без ограничений, не доставляя дискомфорта для окружающих. В состав паучей входят высококачественные ингредиенты: растительные волокна, никотин, вода. Одна баночка содержит 24 пауча.

Потребляются VELO очень просто: двухсантиметровую подушечку (пауч) располагают под верхней губой. Его можно использовать от 3 до 30 минут. Никотин попадает в кровь через слизистую постепенно и контролируемо, в отличие от обычных сигарет. После использования пауч необходимо выбросить или разместить в специальный контейнер, который интегрирован в удобную баночку вместе с паучами, если урны рядом нет.

Отвечая на вопросы журналистов и блогеров, доктор химических наук Крис Проктор отметил, что в случае проглатывания подушечки, она растворится в желудке, при этом возможно лишь небольшое раздражение пищеварения. По мнению ученого, продукт VELO значительно снижает риски, связанные с получением никотина, в отличие от обычного курения.

В приоритетах у современного человека - комфорт и внимательное отношение к своей жизни. Паучи VELO - подходящая альтернатива для тех, кто, с одной стороны, неравнодушен к курению, а с другой - осознает вред от пассивного курения.

Вот что рассказал журналистам Темур Гадайбаев, генеральный директор "Бритиш Американ Тобакко" в нашей стране: "Мы являемся первой компанией, которая запустила в Беларуси белые никотиновые паучи без табака. Запуск VELO является ярким примером того, как инновации и последние научные разработки могут существенно изменить всю отрасль. Это значимый шаг в нашей приверженности к трансформации табачной индустрии. Мы даем нашим потребителям возможность выбора, теперь они могут потреблять никотин с VELO - продукта с потенциально сниженным риском для здоровья, без дыма и запаха".

VELO доступен в торговых точках Минска и продается исключительно совершеннолетним потребителям. В дальнейшем планируется расширение дистрибуции и в областных городах. Представлен продукт в 5 версиях, которые делятся на 3 вкуса (Polar Mint/Сладкая мята, Berry Frost/Освежающая ягода и Ice Cool/ Ледяная мята) и на 3 уровня крепости (легкий, средний и крепкий). Крепость продукта обозначается красными точками на упаковке. Цена одной упаковки составляет 9 белорусских рублей. Одной упаковки хватает примерно на 5-6 дней, исходя из потребления 4 паучей в день.

Появление никотиновых паучей - переворот индустрии. Паучи VELO дают потребителям никотина новые возможности и позволят сохранить комфорт окружающих.

ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НИКОТИН И ВЫЗЫВАЕТ ПРИВЫКАНИЕ. 18+

Перед употреблением внимательно прочитайте инструкцию

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