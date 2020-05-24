Первая сеть 5G заработала в Швеции

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телекоммуникационная компания Tele2 запустила 24 мая первую в Швеции сеть нового поколения мобильной связи 5G. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз концерна.

"Сегодня большой день, когда мы в Tele2 можем представить первые мачты 5G в Швеции - в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё. Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G", - цитирует ТАСС слова главы компании Андерса Нильссона.

Новая технология обеспечивает скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, а это почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Подключение к 5G автоматически получат только те клиенты Tele2, которые пользуются безлимитным интернетом.

Tele2 на один день обогнала крупных поставщиков сотовых услуг Telia и Ericsson, сети которых запустятся 25 мая.

Мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). Первой страной, запустившей в тестовом режиме 5G, стала Швеция.-0-