Первые в Беларуси: регистрация в Parimatch стала еще проще и занимает менее 5 минут

Команда Parimatch постоянно совершенствует сервис для удобства клиентов. Теперь самая простая процедура регистрации в Беларуси состоит из двух шагов: заполнение номера телефона и пароля, загрузка документов.

Поскольку верификация аккаунта дает возможность вводить и выводить средства любым из предоставленных способов на официальном сайте компании, крайне важно обеспечить прозрачность, простоту и вместе с тем надежность процедуры.

Раньше, чтобы зарегистрировать аккаунт, пользователь заполнял электронную анкету, добавлял фото, паспортные данные. Позже процедура упростилась: при регистрации достаточно было ввести Ф.И.О., номер телефона и пароль, а паспортные данные - позже, на странице верификации. Однако процесс так или иначе не был на 100% комфортным для пользователя.

Новый способ прохождения верификации стал намного удобнее. Сегодня регистрация аккаунта происходит в считаные минуты. Пользователю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и пароль. Подтверждение моментально придет по sms.

Для верификации достаточно будет прикрепить личное фото и фотокопии страниц паспорта, их можно загрузить с диска персонального компьютера или камеры смартфона. После чего данные пользователя добавит служба поддержки. Всего процесс верификации займет не более 5 минут.

“Наша цель - предложить пользователям самый лучший опыт. Новый формат регистрации в Parimatch - важный шаг в этом направлении. Мы рады, что первыми среди беттинговых компаний начали движение в эту сторону и готовы его возглавить”, - прокомментировал руководитель по управлению продуктом Parimatch Александр Мисуно.

Данное технологическое решение впервые внедрено в Беларуси и призвано сделать процедуру регистрации максимально быстрой и комфортной, а также обеспечить надежность и защитить интересы пользователей.

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