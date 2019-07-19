Первый маршрут для беспилотного электробуса открыли в Таллине

19 июля, Таллин /БЕЛТА-ТАСС/. В Эстонии прошла презентация беспилотного электробуса NAVYA, который ближайшие полгода будет курсировать по территории столичного парка Кадриорг. Прокатиться на необычном транспорте может любой желающий.

"Без сомнений мы имеем дело с инновационным решением, которое может стать основополагающим в транспортной системе современной эпохи, - заявил вице-мэр Таллина Андрей Новиков. - В контексте Таллина мы рассматриваем беспилотные автобусы в качестве решения в зонах с небольшим трафиком".

Самоуправляемый электробус появился в Таллине в рамках совместного проекта консорциума Sohjoa Baltic, департамента транспорта Таллина и Таллинского технического университета. Деятельность Sohjoa Baltic направлена на то, чтобы в городах стран Балтийского региона в ближайшие годы появились демонстрационные маршруты, по которым бы небольшие автоматические автобусы перевозили пассажиров.

Для этой цели используются беспилотные электробусы французской компании NAVYA, которые способны перевозить 12 пассажиров одновременно и развивать скорость до 40 км/ч. Эти автобусы оборудованы светочувствительными датчиками, а также специальными лазерными радарами (лидарами), которые с помощью оптических систем позволяют автомобилю получать и обрабатывать информацию о расположенных на расстоянии объектах. Ранее подобный маршрут был открыт в Хельсинки, а уже в сентябре он появится в зоопарке польского Гданьска.

Летом 2017 года в Таллин прибыли беспилотные микроавтобусы, которые курсировали по одному из городских маршрутов. А осенью прошлого года в Эстонии первый официальный рейс совершил беспилотный автомобиль местного производства Iseauto. Он курсировал по территории кампуса Таллинского технического университета.

Ранее в Эстонии экспертная группа по заказу стратегического бюро Госканцелярии страны подготовила доклад, в котором указала, что использование беспилотных автомобилей на эстонских дорогах могло бы свести к нулю смертность в ДТП.-0-