В первом отборочном туре ИКТ-конкурса Huawei приняли участие более 2 тыс. студентов 8 белорусских вузов

На днях в Белорусской государственной академии связи состоялся последний отборочный тур международного ИКТ-конкурса компании Huawei. На встрече присутствовали Дай Яньпэн, PR-менеджер ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", директор Института современных технологий связи Белорусской государственной академии связи, а также более 100 студентов академии. Как известно, в Беларуси ИКТ-конкурс компании Huawei проводится уже третий год подряд. По сравнению с прошлыми годами, в этот раз масштабы конкурса и охват студентов значительно расширились. PR-менеджер ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Дай Яньпэн заявила: "В этом году в нашей программе принимают участие молодые таланты из 5 городов и 8 университетов. Очень рада, что более 2 тыс. студентов участвуют в нашем проекте, надеюсь, что они смогут показать хорошие результаты в конкурсе, потому что за ними – будущее IT-страны".

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил стратегический план "IT страны", и в марте прошлого года еще раз подчеркнул, что развитие информационно-коммуникационных технологий является одним из наиболее перспективных направлений роста экономики Беларуси. А талантливые специалисты – основа, которая поддерживает развитие и жизнеспособность ИКТ-компаний и отрасли в целом, а также ключевой элемент системы ИКТ.

В июле 2019 года на Международном форуме по региональному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" Huawei подписала с Министерством связи и информатизации, Министерством образования и Китайско-белорусским индустриальным парком "Великий камень" Меморандум о стратегическом сотрудничестве по программе развития ИКТ для молодежи Беларуси, в котором говорится об оказании помощи в обучении молодежи, содействии развитию ИКТ в Беларуси и совместной работе с молодежью. В этом году Huawei проводит ряд мероприятий под названием "ИКТ для малой родины", в рамках которой организованы международный ИКТ-конкурс и обучение по программе "Семена будущего". Данный проект реализуется в крупнейших вузах по всей республике, таких как президентская альма-матер - Могилевском государственном университете им. Кулешова, Витебском государственном технологическом университете и других.

В своем выступлении директор Института современных технологий связи Белорусской государственной академии связи отметил: "Компания Huawei давно вышла на белорусский рынок и достигла очень хороших результатов. Они сотрудничают с Министерством связи и Министерством образования Беларуси и продолжают вносить долгосрочный вклад в развитие общества, особенно в развитие и воспитание талантов информационно-коммуникационной сферы. Компания стала первым резидентом Китайско-белорусского индустриального парка, и в Белорусской государственной академии связи был создан первый в стране учебный центр Huawei ICT Academy. Компания Huawei много лет является одной из ведущих компаний на Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям в Беларуси TIBO. В прошлом году, в пятую годовщину белорусского проекта "Семена будущего", на стенде TIBO Huawei Министр связи вручил награды пятерым студентам нашей академии. В этом году будет 6 лет с момента запуска в Беларуси программы "Семена будущего", и я надеюсь, что наши студенты будут активно участвовать в этой программе и получат хорошую возможность поехать в офис Huawei, чтобы изучить новейшие технологии и познакомиться с китайской культурой. Желаю студентам добиться хороших результатов!"

Компания Huawei вышла на белорусский рынок в 2001 году и вот уже 19 лет является резидентом Беларуси, активно вносит свой вклад в развитие экономики страны, несет социальную ответственность. В Беларуси компания на протяжении долгого времени уделяет внимание и постоянно вкладывает средства в подготовку талантов в области ИКТ, открывает совместно с местными университетами ИКТ-академии, учебные центры и лаборатории OpenLab. С 2015 года ежегодно отбираются и направляются в Китай на обучение в рамках программы "Семена будущего" 10 белорусских талантливых студентов в области телекоммуникаций. В 2018 году по этой программе в Беларуси прошли подготовку более 1 тыс. студентов. В 2019 году в нашей стране стартовал международный конкурс Huawei, и после строгого отбора для участия в финале международного конкурса в Шэньчжень направят троих победителей конкурса.

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