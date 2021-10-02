Первый снимок Меркурия получили с космического аппарата BepiColombo

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первый снимок Меркурия, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты", - говорится в пресс-релизе ЕКА.

Черно-белый снимок был сделан в 02.44, когда зонд находился в 2 418 км от Меркурия. Заснятая зона представляет собой часть северного полушария планеты, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. ЕКА ожидает получить более подробные снимки в субботу.

Главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия. Эта программа осуществляется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований. В ходе миссии к Меркурию должны приблизиться два орбитальных аппарата, задачей которых является всестороннее изучение этой ближайшей к Солнцу планеты, включая ее невидимую с Земли сторону. Также они изучат и припланетное пространство.-0-