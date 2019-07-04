Первый в мире чипсет 5G, умные дома и умные офисы – инновационные решения, которые демонстрирует Huawei в "Великом камне"

На первой масштабной белорусско-китайской выставке товаров и услуг, прошедшей в индустриальном парке "Великий камень", более 200 предприятий из Китая и Беларуси демонстрировали яркие новинки и инновационные технические решения. Среди них была и компания Huawei, которая представила второй по величине стенд на выставке.

Стенд Huawei посетил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Они ознакомились с новейшими решениями китайской компании в сфере облачных технологий для корпоративных клиентов: упрощенным управлением умным офисом, кампусными сетями, интеллектуальным центром обработки данных.

Гостям продемонстрировали комплексные решения в развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые используются в создании безопасного умного города и в чрезвычайных ситуациях. Решения и разработки, которые предоставляют возможности для формирования нового рынка на базе интернета вещей при появлении сетей пятого поколения (5G) и других новейших технологий.

Особый интерес гостей выставки вызвал чипсет 5G – его Huawei разработал первым в мире, опередив на год американских конкурентов. Американские санкции к Huawei в китайской компании связывают именно с этим проектом. По последним данным с G-20, проведя переговоры с китайским лидером, президент США Дональд Трамп принял важное решение:

– Компании США могут продавать оборудование Huawei. Я говорю об оборудовании, где нет большой проблемы для национальной безопасности, – цитирует Трампа Gazeta.ru.

Поскольку Huawei тесно сотрудничает с СООО "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud), министр экономики Дмитрий Крутой поинтересовался у генерального директора белорусского облачного оператора Олега Седельника, как отразятся возможные санкции на перспективах сотрудничества.

Напомним, с помощью оборудования Huawei совместно с beCloud создавалась сеть четвертого поколения (LTE). Кроме того, в прошлом году с использованием облачной технологии и китайского партнера был организован важный IT-проект "Государственное облако".

– На сотрудничестве санкции никак не скажутся, — заверил министра Олег Седельник.

Он рассказал, что в этом году для испытания самосвалов нового поколения на полигоне БЕЛАЗа в Жодино развернули тестовую автономную сеть с применением технологий 5G. Она работает совместно с сетью LTE Advanced Pro и является прообразом будущей республиканской сети пятого поколения.

– Четыре года назад я посещал в Китае Huawei. В то время они развивали только 3,5G-сеть. Сегодня они работают над пятым поколением. Растут прямо на глазах. Успехов вам, – похвалил представителей китайской компании председатель ГКНТ Александр Шумилин.

– Huawei представляет самые передовые технологии, поэтому белорусским предприятиям нужно стремиться сотрудничать с такими компаниями – мировыми лидерами в своей области, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. Он отметил, что приветствует решение американского президента по размораживанию отношений с Huawei. – Мы готовы сотрудничать со всеми странами во всех областях на основе партнерства и взаимной выгоды. Надеюсь, что в ближайшие дни предприниматели двух стран смогут лучше понять друг друга и добиться успеха.

– Huawei открывает цифровые технологии каждому человеку, дому и организации для создания интеллектуального мира. Мы стремимся сделать подобные технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая новую реальность, – рассказал директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Фу Хаоюй.

По словам топ-менеджера, для китайской компании важно принимать участие в таких мероприятиях и знакомить со своими продуктами. К слову, несмотря на удаленность от столицы, в Китайско-Белорусском индустриальном парке было много не только ВИП-гостей, но и рядовых белорусов, пришедших ознакомиться с любопытными экспонатами.

Компания Huawei работает в Беларуси 18 лет. Став первым резидентом Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2014 году Huawei уже реализовала несколько крупных проектов в самом парке: создание инновационного центра и центра обучения для белорусских партнеров и клиентов, внедрило разработки технологии "Умный город" в инфраструктуру Парка.

Компания Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств. Имея интегрированные решения в четырех ключевых областях – телекоммуникационные сети, IТ, интеллектуальные устройства и облачные сервисы. Для последующей реализации инициативы "Один пояс, один путь", компания будет и дальше углублять двустороннее сотрудничество между Китаем и Беларусью, продолжит содействовать позитивной роли Китайско-Белорусского индустриального парка в сотрудничестве наших государств.

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