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29 января 2020, 17:01

Пять центров поддержки технологий и инноваций создадут в Беларуси в 2020 году

Александр Шумилин. Фото из архива
Александр Шумилин. Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) планируется создать во втором квартале этого года, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на расширенном заседании коллегии Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС), передает корреспондент БЕЛТА.

Создание сети ЦПТИ - это международный проект, инициированный Всемирной организацией интеллектуальной собственности для наращивания инновационного потенциала через обеспечение информационной и научно-методической поддержки. "В соответствии с ним в республике предусмотрена региональная трехуровневая сеть центров, - пояснил Александр Шумилин. - ЦПТИ первого уровня создан на базе Национального центра интеллектуальной собственности, второго уровня - на базе Республиканской научно-технической библиотеки и ее областных филиалов, центры третьего уровня появятся на базе организаций и предприятий".

По данным НЦИС, в 2019 году наблюдался рост числа заявок на выдачу патентов Республики Беларусь на промышленные образцы (325 заявок против 225 в 2018 году). Поступили 393 заявки на выдачу патентов на изобретения. Две трети от их общего числа подали национальные заявители. Что касается иностранных, то больше всего заявок поступило из Германии, России и США. Увеличилось в прошлом году и количество заявок на регистрацию товарных знаков (на 3% к уровню 2018 года по национальной процедуре и на 8% - по международной).

Возросло и число договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности: в 2019 году их зарегистрировано 778 (в 2018-м - 688), в том числе 430 лицензионных договоров о передаче права на использование объектов промышленной собственности (121,5% к 2018 году). В области коллективного управления имущественными правами авторов Национальный центр интеллектуальной собственности ведет деятельность в соответствии с 6,4 тыс. действующих договоров в отношении 11 161 произведения в 40 странах мира. Экспорт в сфере услуг за пользование интеллектуальной собственностью в 2019 году составил около $100 млн, что вдвое больше, чем в 2017-м.-0-

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