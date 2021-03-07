Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский планетоход Perseverance впервые после посадки проехал по поверхности Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет NASA.

Во время передвижения сотрудники NASA сфотографировали с помощью установленных на Perseverance камер то место, где приземлился марсоход.

Позже Perseverance сможет проезжать в среднем по 200 м за одни солнечные сутки на Марсе (чуть больше земных суток). Во время передвижения компьютерные системы аппарата смогут обрабатывать полученную информацию.

Планируется осуществить новые поездки. Они будут несколько более продолжительными. Их маршрут еще не определен.-0-