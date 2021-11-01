По каналам Амстердама начало курсировать первое беспилотное такси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое беспилотное водное такси заработало в Амстердаме, сообщает портал Tech Times.

Самоуправляемые лодки Roboat, разработанные в Массачусетском технологическом институте, будут перевозить пассажиров по каналам Амстердама.

По данным портала TechCrunch, беспилотное водное такси сможет вместить до пяти человек. Такой транспорт можно будет также использовать для уборки каналов от мусора и доставки товаров. Лодка питается от батареи и без зарядки может работать до 10 часов.

Ориентироваться и избегать столкновений такси помогут многочисленные датчики и камеры, которые обеспечивают обзор в 360 градусов. Навигация осуществляется также с помощью GPS. Кроме того, такси удаленно может контролировать специальный оператор.

Сообщается, что беспилотное водное такси уже успешно прошло тесты.-0-

Фото Roboat