По всему миру произошел сбой в работе Facebook

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе социальной сети Facebook произошел по всему миру. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой случился 5 декабря около 17.00 по белорусскому времени. 50% пользователей сообщали о том, что не могут войти в свои аккаунты, остальные не могли зайти на сайт соцсети.

Чаще всего о сбоях сообщали граждане Великобритании, Франции, Венгрии, Польши, Хорватии, Германии, Нидерландов, Чехии и России.

На проблемы с доступом к соцсети жалуются и пользователи из Беларуси. Сообщается, что некоторое время Facebook был доступен только с мобильных устройств.

Представители соцсети пока не прокомментировали ситуацию.-0-