Победителей конкурса инновационных и стартап-проектов назовут во время ТИБО-2021

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных и стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award пройдет в рамках XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском технопарке.

В 2021 году конкурс проводится в четвертый раз и призван стать ежегодным событием форума. Организатором выступает Минский городской технопарк при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям.

"Belarus ICT Start-up Award дает возможность предпринимателям представить свой проект в сфере инновационной деятельности международным экспертам, менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам, а также целевой аудитории потенциальных пользователей. В перспективе это будет способствовать международной коллаборации инноваторов и масштабированию белорусских разработок на международном уровне", - отметили организаторы.

В конкурсе могут участвовать инновационные и стартап-проекты с перспективой дальнейшего масштабирования, отвечающие направлениям ТИБО-2021, компании - экспоненты выставки и иные заинтересованные. Для этого необходимо до 19 мая включительно заполнить заявочную форму на сайте конкурса ict.mgtp.by. После заочного отбора проектов авторы 20 лучших попадут в финал, который состоится 3 июня во время форума ТИБО-2021.

Номинации конкурса в 2021 году: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный стартап-проект". Также определится обладатель Гран-при. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами от организатора и партнеров конкурса.

XXVII Международный ИКТ-форум ТИБО-2021 пройдет в Минске с 1 по 4 июня и будет включать масштабную экспозицию, насыщенную программу деловых мероприятий.-0-