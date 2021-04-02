Появился бесплатный аудиогид по историческому центру Полоцка

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник запустил бесплатный мобильный аудиогид "Прогулки по историческому центру Полоцка", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт музея.

Аудиогид проведет туристов по площадям и улицам древнего Полоцка, познакомит с историей многих памятников и памятных мест в историческом центре. Во время экскурсии получится посетить Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидеть Софийский собор, бывшую лютеранскую кирху, ансамбль площади Свободы, застройку Нижне-Покровской улицы и многое другое.

Аудиогид размещен на платформе izi.Travel. Чтобы получить доступ к экскурсии, нужно установить приложение на смартфон и открыть тур. Его можно запустить через интернет или предварительно скачав на телефон. Пользователь сможет самостоятельно корректировать экскурсию по своим интересам - полностью пройти маршрут или только прогуляться по историческому центру в свободном темпе. Запустив приложение в фоновом режиме, рассказ будет автоматически загружаться при приближении к объекту.-0-