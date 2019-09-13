Полностью прозрачная Honda S2000 появилась на дорогах Японии

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный автомобиль представили на юбилее модели S2000. Об этом пишет портал Motor.ru .

В этом году автомобиль Honda S2000 празднует свое двадцатилетие. В связи с этим разработчики модели решили показать одну из самых интересных и необычных модификаций машины.

На мероприятии появилась модель с полностью прозрачным кузовом. Необычная модификацию создали инженеры Honda. S2000 хватило 10 лет серийного производства, чтобы получить статус культового автомобиля и заполучить тысячи ярых поклонников.

Такое интересное решение позволяет в мелких деталях рассмотреть, как оснащен и работает полностью прозрачный автомобиль. Интересно, что спорткар не просто выставочный экспонат, а полностью рабочая модель, которая может передвигаться по дорогам Японии.

В свою очередь, руководство компании старается поменьше использовать прозрачный автомобиль для прямой цели. Они хотят как можно дольше сохранить уникальную модификацию Honda S2000. Кроме этого, отмыть такой автомобиль от пыли гораздо сложнее, чем обычный. -0-

Фото Motor.ru