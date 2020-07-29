Получен совместный снимок Земли и Луны с зонда Tianwen-1

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны. Запуск аппарата для исследования Марса был произведен с космодрома "Вэньчан", расположенном на острове Хайнань, сообщает AFP.

Фото AFP

На фотографии Земля и Луна показаны небольшими полумесяцами на фоне бескрайнего космического пространства. Фото было сделано на расстоянии миллиона километров от нашей планеты. В процессе съемки был задействован оптический сенсор.

Запуск космического аппарата осуществлен в рамках программы по исследованию Марса. Расчеты специалистов уточняют, что Tianwen-1 доберется до поверхности нужной планеты ориентировочно через семь месяцев. Получить первые данные зонда с "красной планеты" ученые планируют уже в 2021 году.

В Китайском национальном космическом управлении отметили, что все бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.-0-