Получены снимки обратной стороны Луны

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический аппарат "Чанъэ-4" впервые совершил панорамную съемку обратной стороны Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань 8 декабря. В начале января он впервые в истории человечества приземлился на обратной стороне Луны. Камера, размещенная на посадочном модуле зонда, совершила панорамную съемку поверхности Луны. Сотрудники китайского управления с помощью спутника-ретранслятора "Цюэцяо" получили снимки в 360 градусов в двух разных проекциях, одна из которых цилиндрическая, а также провели предварительный анализ рельефа поверхности Луны вокруг зонда.

#China's Chang'e-4 probe sent back world's first 360-degree color panorama photo of moon's far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/hb4VwRlzLE