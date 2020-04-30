Получить сертификат электронной цифровой подписи можно удаленно

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели и физлица могут получить сертификат открытого ключа (СОК), который используется при выработке электронной цифровой подписи, не выходя из дома. Сделать это позволяет новый онлайн-сервис на едином портале электронных услуг, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова.

"Ранее, чтобы издать сертификат открытого ключа, требовалось исключительно личное присутствие владельца сертификата. Сейчас получить такую услугу можно дистанционно. Для этого потребуется действующий сертификат открытого ключа индивидуального предпринимателя или физического лица и буквально несколько кликов", - отметила Татьяна Ускова.

Пользователю следует войти в личный кабинет на portal.gov.by, выбрать электронную услугу 6.0.00 "Дистанционное издание сертификата индивидуального предпринимателя (физического лица) с использованием действующего сертификата" и сформировать запрос, указав срок действия нового сертификата. Физлица могут издать СОК на 1-3 года, ИП - на 1 или 2 года.

Онлайн-сервис предусматривает дистанционную оплату (через Assist или ЕРИП). При наличии оплаты издается СОК, который будет находиться в облачном хранилище сертификатов. Ссылка для входа в него, а также логин, пароль и необходимые инструкции придут пользователю в личный кабинет, на электронную почту и телефон.

С помощью сертификата открытого ключа можно выработать электронную цифровую подпись. С ее помощью можно подписать электронный документ, подать налоговую декларацию или отчет в ФСЗН, получить электронную услугу или административную процедуру на portal.gov.by и многое другое.

Сегодня в Беларуси более 740 тыс. владельцев ключей электронной цифровой подписи и их количество с каждым днем растет.-0-