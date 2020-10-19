19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе приложения. По данным сервиса Downdetectоr, многие называют проблемы с загрузкой приложения, в том числе через веб-сайт, также некоторые не могут в принципе загрузить приложение и обновить новостную ленту.

Вместо фотографий и видео пользователи видят на экране серый логотип приложения. Жалобы на проблемы в работе Instagram начали поступать около 22 часов. Что стало причиной неполадок, пока не сообщается.-0-