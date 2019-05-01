Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе социальной сети Instagram отмечают 1 мая пользователи в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 20:01 по минскому времени. Чаще всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Италии, Португалии, России.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (53%), 31% жалуются на то, что не могут войти в социальную сеть, 14% не могут зайти на сайт соцсети.-0-