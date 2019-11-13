Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландах, Бельгии и Австрии.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (71%), у 17% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.-0-