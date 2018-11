Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе видеохостинга

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всему миру пользователи стали сообщать о сбое в работе видеохостинга YouTube. Информацию об этом предоставил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.

Сообщается, что больше всего сообщений о проблемах с сервисом поступало из США, однако сбой также затронул Россию, Украину, Испанию, Италию, Великобританию, Казахстан, Японию и Германию.

По информации ТАСС, около 22.00 по московскому времени порядка 66% пользователей сообщили о проблемах с трансляцией видео, 23% заявили, что сайт работает некорректно, а 9% пожаловались на то, что не могут войти в свой аккаунт.

На данный момент сотрудники компании решают данную проблему. Об этом они сообщили на странице сервиса в Twitter.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах с доступом к YouTube, YouTube TV и YouTube Music. Мы работаем над решением этой проблемы и сообщим вам, как только исправим ее", - говорится в сообщении видеохостинга .-0-

