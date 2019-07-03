Пользователи зафиксировали сбои в работе WhatsApp

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы при работе с мессенджером WhatsApp наблюдаются в ряде стран мира, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Нидерландов) и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины, Уругвая).
У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (19%) и входом в систему (1%).-0-
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