Пользователи зафиксировали сбои в работе WhatsApp

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы при работе с мессенджером WhatsApp наблюдаются в ряде стран мира, сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Нидерландов) и Латинской Америки (Бразилии, Аргентины, Уругвая).

У пользователей возникают проблемы с отправлением и получением сообщений (78%), соединением (19%) и входом в систему (1%).-0-