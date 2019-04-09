Портал "Мой горад" 115.бел сменит название и расширит формат

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр информационных технологий Мингорисполкома на международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" представил обновленный сайт портала 115.бел, который расширил формат и сменил название, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель отдела маркетинга предприятия Оксана Головацкая.

"Изначально проект "Мой горад" 115.бел охватывал только Минск, но в течение 2018 года распространился на всю Беларусь. Мы обновили интерфейс, объединили два канала получения информации (службу 115 и сайт), создав единую диспетчерскую систему. Портал получил название "Мая рэспублiка", - пояснила Оксана Головацкая.

Также разработано мобильное приложение для пользователей ЖКУ, которое позволяет получать уведомления по интересующим вопросам, например, по графику включения/отключения горячего водоснабжения, выполнению заявок предприятиями ЖКХ. У жильцов появится возможность формировать перечень избранных адресов, включая в него несколько домов, направлять заявку с привязкой точки на карте. Будут доступны аналитические данные, например, по тематике запросов.

По словам Оксаны Головацкой, изменения внесены с учетом мнения граждан. Ожидается, что новшества внедрят до конца года.

Также в числе представленных на "ТИБО" разработок - программа "Домучет", предназначенная для эксплуатации в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Здесь собрана информационная база, обеспечивающая учет работ по техническому обслуживанию жилых домов и распределение затрат по ним. Она позволяет в том числе прикреплять различного рода документы, фото зданий. "Это новый программный продукт, который в этом году выходит на рынок. В тестовом режиме несколько модулей уже работают в Минском районе", - отметила Оксана Головацкая.

Портал "Мой горад" начал функционировать в ноябре 2015 года. Он не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений "было" и "стало". Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество работы.-0-