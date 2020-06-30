Поселок Рассвет: репортаж о том, как ехали в сельскую школу, а попали в IT- академию

Теплый июньский полдень. Наша машина, петляя по проселочным дорогам вдоль фотогеничных рапсовых полей, минует Несвиж, разморенный предгрозовой духотой, и въезжает в Рассвет.

Рассвет как Рассвет – обыкновенный белорусский поселок с аккуратными, утопающими в сирени дворами, словоохотливыми тетушками, магазином "Родны кут" и автолавкой. У школы нас встречают двухметровый желтый робот и директор Сергей Леонидович. Впрочем, обо всем по порядку: зачем мы приехали в Рассвет и что увидели за дверью вполне обычной на первый взгляд сельской школы?

Дело в том, что еще в начале весны этого года в одну из белорусских IT-компаний пришло письмо – нет, не по e-mail, а настоящее бумажное письмо. В нем, по-детски искреннем, обращаясь к "дзядзе дырэктару", ученики Рассветовской средней школы Клецкого района просили помочь обустроить кабинет труда, где можно учиться готовить и шить: отремонтировать класс, купить мебель, швейные машинки и кухонную технику. Не откликнуться белорусские компьютерщики не могли.

В начале июня ребята прислали не менее трогательный видеоролик с результатами о проделанной работе: несколько IT-компаний совместными усилиями помогли школьникам оборудовать кабинет труда, кухню и санузел, купить мебель для классов и столовой. Директор Сергей Леонидович Дубман пригласил в гости – посмотреть, что получилось.

Школа встречает привычным "Добро пожаловать" над дверью и запахом свежей краски. Сергей Леонидович с обаятельной улыбкой приглашает в кабинет директора. Первое, на что обращаем внимание – дипломы, гранты, грамоты, благодарности – их на стене не меньше сотни. Откуда? Чем прославились рассветовские школьники?

– Наши ребята активно занимаются программированием на языке Scratch. Учителя – Влад, историк по образованию, и Наташа, психолог – начали вникать в эту сферу и вместе вести направление. Как-то приходит ко мне наш второклассник Леня, будущий программист, и говорит: "Сергей Леонидович, купите нам роботов, хотим заниматься робототехникой!". Я ему и отвечаю, что денег нет, но можно написать письмо в ПВТ и IT-компаниям – вдруг помогут? Сказано – сделано: писали ребята сами – гуртом, как казаки турецкому султану (смеется). Более сотни компаний получили эти письма. Под Новый год нам начали присылать роботов: кто одного, кто двух. Из одной компании позвонили и спрашивают: "Сергей Леонидович, что вам нужно? Компьютерный класс нужен?". Я отвечаю, есть компьютерный класс, нужны роботы: у нас ведь сейчас в школе двадцать заинтересованных, хотя бы по одному на двоих. Сказали, что привезут десять наборов и привезли. Еще одна компания нам "микробитов" подарила: приехали, посмотрели, как наши ребята с роботами возятся, и решили оборудовать нам STEM-класс.

Сергей Леонидович, как радушный хозяин, водит нас по замечательно оборудованным кабинетам, с азартом показывает роботов – их создали сами школьники вместе с Владом и Наташей.

– Призовые места на конкурсах занимаем – и республиканских, и международных. В декабре вот собираемся в Эстонию. Среди сельских школ мы первые по технической оснащенности. У нас 3D-принтер, ноутбуки, графические планшеты, дрон – всего хватает, есть куда расти.

В STEM-классе встречаем тех самых Влада и Наташу – молодых ребят с глазами, горящими идеей создавать роботов, полезных людям. И для этого не надо покорять мир – достаточно небольшого кабинета в рассветовской школе и энтузиастов – от 8 до 16 лет.

– Вот это – прототип робота для исследования Луны, а вот это – проект для Минздрава, он определяет остроту зрения. Мы на 3D-принтере распечатали камеру – она может прочитать объект, выделить, назвать его, описать.

Влад включает небольшого робота, и тот приходит в движение.

– А это – робот, который бесконтактно подает антисептик: подносим руку к ультразвуковому датчику, рычажок опускается на кнопку пульверизатора, и жидкость капает прямо в ладонь. Механизм придумали и сконструировали дети.

Спрашиваем Влада, как он умудряется совмещать преподавание истории с кружками по программированию.

– Я преподаю историю, труды, занимаюсь робототехникой, вот физкультуру уже не веду (смеется). После университета окончил курсы ПВТ Минского областного института развития образования, кое-что сам изучил, стали заниматься с ребятами. Три года назад ПВТ запустил проект "Программирование как вторая грамотность", и мы начали участвовать в конкурсах. Побеждали, выигрывали призы, вот и получили столько техники – до сих пор не во всем, что тут есть, разобрались. Недавно мы участвовали в конкурсе "100 идей для Беларуси". Ребята поставили на магазинную тележку движок. Она подъезжает к полкам, считывает QR коды товаров.

Сергей Леонидович подхватывает:

– У нас и видеокружок есть, два года назад молодая учительница начала этим заниматься, потом ушла в декрет, и Влад подхватил ее инициативу. В прошлом году поехали на республиканский конкурс с презентацией по рациональному распределению мусора, заняли там первое место, и нам подарили фотоаппарат. Ну пойдемте, покажу кабинет трудов.

Заходим в небольшое, уютное помещение. Удобные стулья, швейные машинки, яркие нитки, лоскутки.

– Этот класс и кухню мы оборудовали в бывшем складском помещении. Кабинета труда у нас не было, а детям хотелось учиться шить и готовить. Говорю: "Денег у нас нет, но можем написать письмо". Написали, откликнулись компания Godel Technologies и еще шесть компаний, мы закупили все необходимое. Теперь к сентябрю будет хороший класс.

Любуемся, щупаем стулья, рассматриваем столы и машинки – от осознания того, что отечественные айтишники приняли в этом участие, слегка щиплет в глазах и краснеют щеки.

– Сам я из Крупского района, в школе с 1986-го, работал учителем младших классов, два выпуска у меня было. Пятнадцать лет работал завучем, потом директором. Школка маленькая у нас, поселок молодой – около 60 лет ему. Тут когда-то при Союзе была база горюче-смазочных материалов, в 1960-е построили этот поселок. С тех пор многие разъехались, детей всего 10 человек осталось. Школу закрыть хотели. Пошли мы по деревням – приглашать детей сюда. Я выбил два автобуса, теперь вот ребят собираем из 14 поселков двух районов – 82 ученика у нас. Сегодня рассветовская школа – одна из крупнейших школ района. В прошлом году в вузы поступили 90% наших выпускников: на военный факультет по специальности "Информационные технологии", в БГУИР, БГАТУ, медицинский колледж.

– Мы стараемся развивать IT, биологическое и, конечно, трудовое направления – дети у нас сельские, работящие. Главное – создать условия, и таланты раскроются. Мальчик Даник в нашу школу перешел из другой деревни. Зажатый, стеснительный был. Вместе с ним мы начали заниматься веб-дизайном – в республиканском конкурсе призовое место занял!

– А вот в Москве мы заняли 3 место среди 40 стран мира в конкурсе по биологии. Как получилось? Несколько лет назад в лесу неподалеку начала усыхать сосна. Мы с ребятами провели исследования и составили прогноз о том, что ожидает Беларусь и соседние страны, если не принять меры борьбы с жуком-короедом. Мы и рекомендации дали, но нас никто не послушал. Теперь вот имеем то, что имеем.

Тем временем Сергей Леонидович ведет нас в школьный сад – под раскидистыми яблонями столы с лавочками. Хорошо!

– Сок березовый попробуйте – в городе точно такого нет. У нас же все свое, никакой химии!

Пробуем, выпиваем по стакану. И еще по одному. Действительно – вкусно, сил нет!

– Вообще стараемся зарабатывать деньги сами – все, что удается заработать, вкладываем в технику для школы. Как? Есть у нас бизнес-кампания (смеется). Мы вяжем веники: ездим в лес на санитарные вырубки. Младшие веточки обрывают, старшие связывают. В год делаем около тысячи веников, а один веник стоит 2 рубля – продаем в колхозы. Собираем бутылки: в последний раз собрали сто мешков, это примерно пять тысяч штук. На балансе школы 2,5 гектара земли, у нас огороды есть – за каждым классом закреплен участок. Мы продаем овощи – картошку, капусту, свеклу – больницам, детским садам и школам. Деньги небольшие, но вот недавно 200 рублей заработали, решили – купим микрофоны для видеоцентра. У нас и конь есть – из колхоза нам выделили, мы его назвали в честь одной из компаний, которые нас поддержали.

С Владом и Наташей идем смотреть "коника", а Сергей Леонидович мчится встречать еще одних гостей из Минска, которые подарили школе мотоблок. Вокруг него уже толпятся школьники, в глазах – неподдельный восторг.

Спрашиваем, не тесно ли молодым учителям в сельской школе с такими IT-навыками.

– Нет, что вы! Когда есть интерес – к тебе, к твоим идеям, когда уважают твой труд, тогда и работать приятно, и хочется сделать еще и еще больше. К нам приезжают дети из Клецкого и Несвижского районов, мы им показываем STEM-класс, приглашаем заниматься. До ситуации с COVID каждую субботу у нас тут ребята бывали, всего около 700 человек! Мы устраиваем IT-каникулы, во время которых школьники занимаются программированием на Scratch и робототехникой. Очень хочется, чтобы как можно больше детей узнали, что это такое.

Возвращается Сергей Леонидович, угощает нас травяным чаем собственного сбора и медом со школьных пасек (оказывается, яблоки с медом – это необыкновенно вкусно!), сетует на то, что нам пора в город и мы не успеваем посмотреть заброшенную деревню.

– Бабуля с дедулей у нас там одни живут. Лес рядом, три водоема – на удаленке работать – то что надо! Ну чего вы, раз от разу прыедуць і то спяшаюцца... – добавляет.

За столиками под яблонями сидят ребятишки – паренек лет восьми, девочки-подростки. Пьют чай с "Кусочком счастья". Работницы столовой выносят чай на подносах. Скоро вернется Сергей Леонидович и пойдут сажать капусту – жара спадает.

Из Рассвета уезжать не хочется – как не хочется покидать дом, где очень хорошо. То ли энтузиазм директора, то ли горящие глаза молодых учителей, то ли ребята, обступившие маленький трактор, то ли травяной чай и душистый мед, то ли аккуратные огороды, то ли лошадка, а скорее всего, все вместе оставили тепло и гордость в душе за небольшую школу, где умеют учиться, трудиться, двигаться вперед, а главное, очень любить свое дело.

Сергей Леонидович машет на прощание рукой и остается позади – вместе с желтым роботом. Хотелось бы вернуться сюда снова – обязательно захватить с собой яблок и покормить лошадку по имени Гёдель.

Благодарим за помощь в создании материала британскую компанию Godel Technologies, одного из ведущих европейских разработчиков программного обеспечения.

Подготовил Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото: Godel Technologies