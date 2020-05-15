Построен второй тоннель под Лас-Вегасом

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Илона Маска "The Boring Company" закончила строительство второго скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом. Запуск движения по дорогам тоннеля запланирован на 2021 год, пишет The Verge.

Тоннель соединяет все здания конференц-центра Las Vegas Convention Center. По магистралям будут ездить беспилотные авто, рассчитанные на 16 человек. Стоимость проекта - $52,5 млн.

Отмечается, что вместо 15 мин посетители центра будут тратить на дорогу всего две минуты.-0-