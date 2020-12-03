3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посты в Facebook и Instagram с дезинформацией о вакцине от коронавируса будут удалять, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию Facebook, которой принадлежат эти соцсети.

Удалять из соцсетей намерены теории заговора и не соответствующие действительности данные о безопасности, эффективности, составе и побочных эффектах вакцин, опровергнутые экспертами общественного здравоохранения. Начать избавляться от такой дезинформации в постах планируют в ближайшие недели.

Поскольку факты о вакцинах от COVID-19 будут обновляться, Facebook будет актуализировать сведения, которые подлежат удалению.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире есть около 170 проектов по разработке вакцины от COVID-19.-0-