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03 декабря 2020, 20:46

Посты в Facebook и Instagram с дезинформацией о вакцине от коронавируса будут удалять

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посты в Facebook и Instagram с дезинформацией о вакцине от коронавируса будут удалять, сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию Facebook, которой принадлежат эти соцсети.

Удалять из соцсетей намерены теории заговора и не соответствующие действительности данные о безопасности, эффективности, составе и побочных эффектах вакцин, опровергнутые экспертами общественного здравоохранения. Начать избавляться от такой дезинформации в постах планируют в ближайшие недели.

Поскольку факты о вакцинах от COVID-19 будут обновляться, Facebook будет актуализировать сведения, которые подлежат удалению.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире есть около 170 проектов по разработке вакцины от COVID-19.-0-

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