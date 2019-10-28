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Технологии
28 октября 2019, 11:54

Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси

Александр Турчин во время встречи
Александр Турчин во время встречи

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство прорабатывает различные варианты строительства сети 5G в Беларуси и готово изучить предложения австрийского концерна A1 Telekom Austria Group, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Алоизия Вергеттер, сегодняшняя встреча в правительстве организована в преддверии визита главы белорусского государства в Австрию. "На двухсторонней встрече президенты обоих государств обсуждали вопросы, касающиеся непосредственно компании A1. И нам известно, что президент Австрии будет задавать вопросы о прогрессе, который был достигнут. Поэтому мы хотели бы понимать, на каком месте находимся, каков прогресс по достигнутым договоренностям, чтобы подготовить австрийскую сторону и президента к данному визиту", - сказала посол.

Алоизия Вергеттер
Алоизия Вергеттер

По словам Александра Турчина, белорусская сторона уже достаточно полно дала ответы на вопросы, которые поднимались на встрече глав государств. "На мой взгляд, вопрос, который остается в подвешенном состоянии, это развитие сети 5G. Сегодня в правительстве мы прорабатываем различные варианты строительства этой сети. Есть предложение компании A1, есть предложение МТС, поэтому мы планируем в ближайшее время эти варианты обсудить, чтобы выработать какое-то решение и понимать, в каком направлении будем двигаться", - отметил первый вице-премьер.

Александр Турчин заверил, что правительство рассмотрит все предложения касательно развития 5G. "Были бы благодарны компании A1, если бы они аргументированно высказали, почему их предложение наиболее оптимальное", - добавил он.-0-

Фото Максима Гучека

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