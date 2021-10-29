Предприятия более чем 40 крупных городов Беларуси могут подключаться к сети для интернета вещей

МТС продолжает расширять покрытие сети для интернета вещей в Беларуси. Связью по стандарту NB-IoT обеспечены Минск, областные центры и города с населением более 50 тысяч человек.

Технология NB-IoT от МТС стала доступна во всех крупнейших городах страны. Помимо Минска и областных центров, сплошным покрытием сети обеспечены Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск, Полоцк, Новополоцк, Лида, Молодечно, Жлобин, Светлогорск, Речица, Жодино, Слуцк, Кобрин и другие. Подключиться к сети NB-IoT теперь можно на территории 43 городов и 165 населенных пунктов Беларуси.

В настоящий момент идет планомерное расширение площади действия сети NB-IoT от МТС в сельской местности. Так, в зоне уверенного приема сигнала уже находится весь Минский район. Также проводятся работы по улучшению покрытия в труднодоступных местах столицы, таких как подвалы и цокольные этажи зданий.

NB-IoT - это стандарт связи, который предназначен для работы устройств в рамках концепции интернета вещей. Он позволяет счетчикам учета ресурсов, медицинским приборам и прочим гаджетам, оснащенным модулями беспроводной связи, обмениваться данными через отдельную сеть, которая не задействует ресурсы GSM или LTE-связи.

МТС развивает собственную NB-IoT сеть в Беларуси с 2017 года. В рамках пилотных проектов счетчики для удаленного мониторинга потребления газа установлены на объектах газоснабжения Минска, Витебска, Могилева, Гродно, Бреста и Брестской области. Интернет вещей помогает также проводить учет использования воды и электроэнергии в Минске, Гомеле, Бресте и Гродно. Совместно с "БелОМО" начат выпуск счетчиков учета газа с возможностью удаленного мониторинга данных.

На одном из сельхозпредприятий Витебской области с помощью "умных" ошейников со встроенными датчиками, подключенными к сети NB-IoT от МТС, был реализован пилотный проект по дистанционному мониторингу основных показателей здоровья коров. А в Минске к интернету вещей подключен сервис шеринга электросамокатов. Специалисты компании МТС могут по запросу оперативно развернуть сеть NB-IoT на любой территории: например, для сельскохозяйственных и других коммерческих проектов.