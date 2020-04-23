Преподаватели и курсанты университета МЧС поделятся воспоминаниями о воевавших дедах и прадедах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне запустил на своем сайте тематическую рубрику, сообщил БЕЛТА официальный представитель университета Андрей Садовский.

Преподаватели, слушатели и курсанты МЧС в рубрике "75 мирных лет" рассказывают о своих дедах и прадедах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В материалах использованы уникальные фотографии фронтовиков из семейных архивов представителей университета МЧС. Большинство снимков ветеранов опубликовано впервые.

Своими воспоминаниями о воевавших родственниках поделились уже 25 представителей спасательного вуза. Формат тематической рубрики предполагает участие в ней не только представителей университета, но и всех спасателей Беларуси.

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