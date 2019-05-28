Презентация интерактивной карты Минска для детей состоится в БЕЛТА 30 мая

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" состоится в пресс-центре БЕЛТА 30 мая в 11.00.

Интерактивная анимированная карта "Открой Минск" является своеобразным путеводителем для детей и их родителей по основным достопримечательностям города - с описанием, фотографиями, местоположением, а в некоторых случаях виртуальным туром и 3D-панорамой. Ресурс содержит сведения о более чем 200 объектах отдыха и развлечений: театрах, парках, спортивных комплексах.

Вся информация систематизирована и представлена так, чтобы ребенок смог без труда найти нужный объект. А красочный анимированный интерфейс сделает изучение города и планирование путешествий познавательным и увлекательным не только для детей, но и для взрослых. Воспользоваться картой смогут и зарубежные гости, так как она доступна на трех языках: белорусском, русском и английском.

Представят проект, расскажут о возможностях интерактивной карты и планах по расширению ее функционала представители Госкомимущества, РУП "Белкартография", компании - разработчика ПО.

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