Пригодный для многократной переработки пластик создали в США

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета штата Колорадо (США) разработали пластик, который способен сохранять первоначальные качества при многократной переработке. Об этом сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Новый материал под названием PBTL производится путем соединения так называемых химических строительных блоков. Прочность и стабильность PBTL позволяют использовать его для изготовления упаковки, спортивного инвентаря, автомобильных деталей, стройматериалов и других изделий.

При этом при нагреве до 100 градусов и при наличии катализатора материал в течение суток распадается на первоначальные блоки, которые можно собрать заново в другое изделие без потери эксплуатационных характеристик. Однако, уточнили авторы разработки, перед этим придется отделить PBTL от других видов пластика.

Каждый год в мире производят более 300 млн т пластика, при этом лишь небольшая его часть (в США - около 10%) отправляется на переработку. Остальное оказывается на свалках, сжигается или попадает в окружающую среду. Одной из проблем является то, что обычный пластик сложно трансформировать, а процессы, традиционно используемые для переделки старого материала, ослабляют его химическую структуру. Переработанный пластик пригоден только для грубых и малоценных изделий - таких, как уличные скамейки или мусорные баки. Ученые, разработавшие PBTL, надеются, что их открытие поможет сократить количество пластиковых отходов.-0-