Приложение 115.бел станет информировать об отключении услуг ЖКХ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии нового отопительного сезона приложение 115.бел предложит пользователям функцию поадресной рассылки уведомлений о плановых и аварийных отключениях тепло-, водо-, электроснабжения и других ЖКУ. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Оксана Головацкая.

Новый проект будет отличаться не только расширенной зоной действия, но и усовершенствованным функционалом. "Объединяются базы данных портала и единых диспетчерских служб с созданием полноценного программного продукта, что позволит значительно повысить степень обратной связи с потребителем. Сейчас люди звонят в контакт-центр, как только видят какую-либо проблему в городе. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат сообщение на свои мобильные телефоны не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги", - пояснила Оксана Головацкая.

Чтобы получать уведомления обо всех отключениях жилищно-коммунальных услуг, пользователь должен будет оставлять заявки при помощи мобильного устройства. К тому же вся информация об отключениях будет отражаться на карте района, города или всей республики. Обновления будут доступны в конце сентября - начале октября этого года.

У предприятия есть и более долгосрочные планы по совершенствованию сервиса. В течение 2020 года появится возможность проводить голосования на портале, где каждый активный гражданин сможет принять участие в решении тех или иных вопросов общегородской направленности. Кроме этого, функционал планируется дополнить возможностью осуществлять заказ платных бытовых услуг.

Портал 115.бел функционирует с 2015 года. "Главное, что нам удалось дать городу и республики в целом, - это понимание проблем, болевых точек. Каждое обращение классифицируется, относится к одной из более 300 проблем общегородского классификатора. Эти проблемы привязываются к домам и территориям, дорогам и остановкам - и мы получаем полную и всеобъемлющую картину вопросов, волнующих горожан", - подчеркнула Оксана Головацкая.

На портале зарегистрировано около 100 тыс. пользователей.-0-