Приложение для велосипедистов-путешественников по Августовскому каналу презентовали в ГрГУ

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение для путешественников на велосипеде по Августовскому каналу разработали сотрудники ГрГУ имени Я.Купалы. Широкой публике новинку презентовали сегодня, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь вуза Ольга Кишкель.

Благодаря новой программе для смартфонов туристы могут ознакомиться с маршрутом и местностью Августовского канала как во время поездки, так и при подготовке к ней. Приложение позволяет ориентироваться на местности, узнавать о наличии скрытых достопримечательностей рядом с маршрутом, просматривать информацию и фотоматериалы о туристических объектах. Среди основных возможностей приложения - режимы просмотра и прохождения выбранного маршрута, просмотра каталога туристических объектов, работа без связи с интернетом, обновление информации из базы сервиса Grodnovisafree.by. Доступен интерфейс на русском и английском языках.

Первым маршрутом в приложении стал August-Velo, который начинается у погранперехода "Лесная-Рудавка" и заканчивается у границы Гродно в районе Лососно. Его протяженность - 49,9 км, примерное время в пути 5 часов. Приложение содержит описание более 100 объектов этого маршрута: достопримечательности, места отдыха, агроусадьбы, места сражений, памятники, шлюзы канала.

Маршруты будут дополняться по мере формирования их описаний. Сейчас доступны два маршрута August-Velo и "Линия Молотова". Новые маршруты и актуализация информации об объектах не требуют замены приложения, а выполняются в режиме обновления данных. Разработчики планирует добавить новые маршруты и объекты, фото- и видеоматериалы, аудиосопровождение, элементы дополненной реальности (демонстрация утраченного вида объектов). В будущем может быть возможна интеграция интерактивных функций (чат, заказ мест, билетов).

Приложение предназначено для смартфонов и планшетов на платформе Android версий 5 и новее. Найти его можно в Google Play Market под названием "Маршруты Августовского канала".

Проект по созданию приложения является продолжением работ управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и ГрГУ имени Я.Купалы по развитию безвизовой зоны.-0-