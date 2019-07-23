Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение "МЧС Беларуси: Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Функционал приложения для iOS максимально приближен к приложению на платформе Android. Его основная цель - помочь за нескольких секунд сориентироваться человеку в чрезвычайной ситуации. На это направлены разделы "Что делать?" и "Первая помощь". Последний дополнен аудиоподсказками.
В приложении можно найти информацию Белорусского общества Красного Креста как для тех, кому нужна помощь, так и для тех, кто готов ее оказать. Поддержку в создании iOS-версии оказали Европейская комиссия, Австрийский Красный Крест, Белорусское общество Красного Креста и Датский Красный Крест.
"Важный раздел - "Карта неблагоприятных явлений". В основу карты лег интерактивный проект
Еще один популярный раздел у пользователей - "Проверь себя" с интересными тестами. Одна из важных функций приложения - кнопка звонка в МЧС "112", которую можно перепрограммировать согласно пользовательскому запросу и настроить в качестве тревожной кнопки. Звонок можно осуществить с любой страницы приложения.
Приложение "Помощь рядом" появилось в 2016 году на платформе Android. На Play Market у него более 150 тыс. скачиваний и рейтинг 4,6.-0-
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