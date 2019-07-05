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Приложение по борьбе с коррупцией разработал для ОЭСР резидент Парка высоких технологий

Технологии 05.07.2019 | 16:46
Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резидент Парка высоких технологий Helmes Bel создал веб-приложение для Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новый продукт способствует борьбе с коррупцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

Разработанная по заказу ОЭСР платформа не только собирает поступающую из разных стран информацию, но также анализирует ее и предлагает ряд рабочих инструментов, призванных противодействовать взяточничеству и коррупции. Данные, необходимые для работы платформы, предоставляются международными антикоррупционными агентствами и странами - членами ОЭСР.

В команде по реализации проекта - как сотрудники ОЭСР, так и разработчики, аналитики и тестировщики из софтверной компании Helmes. Договоренность по реализации проекта действует до 2021 года.

Создание приложения по борьбе с коррупцией - это не первый опыт сотрудничества ОЭСР и эстонской софтверной компании Helmes. Начиная с 2013 года, компания не единожды выигрывала тендеры на разработку информационных систем для этой международной структуры. Ранее Helmes выполнила для нее разработку инфосистемы, которая позволяет собирать и обмениваться данными микро- и макроэкономической статистики стран - членов ОЭСР.

Helmes Bel - центр разработки эстонской компании Helmes в Минске. Ее головной офис в Таллине занимается созданием программных продуктов в сферах автострахования, телекоммуникаций, здравоохранения и банковских технологий. Своим клиентам компания предлагает полный спектр IT-услуг: разработка, поддержка и интеграция программного обеспечения. В числе наиболее крупных клиентов Helmes - такие известные международные организации и предприятия, как ОЭСР, Kuehne+Nagel, DNB, SEB, Telia Company, Solera Inc.-0-

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Теги
коррупция, ПВТ
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