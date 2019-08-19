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Приложение с интерактивными контурными картами по географии признано лучшим на хакатоне в Минске

Технологии 19.08.2019 | 16:04
Фото из архива
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерное приложение с интерактивными контурными картами для уроков географии признано лучшим на хакатоне "ЕРАМ Engineering Jam - 3. Образование", который проводился 17-18 августа в Минске совместно с Министерством связи и информатизации и Минобразования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕРАМ.

Приложение интегрировано с Google Maps. В нем предусмотрены интерактивные задания по географии: например, соотнести страну и флаг, указать столицы. Сейчас заданий немного, но реализация идеи продолжится.

Приз зрительских симпатий получил алгоритм работы с данными во время приемных кампаний. Предполагается, что абитуриенты смогут с помощью приложения увидеть, какие документы нужны для поступления в выбранное учебное заведение, и даже их загрузить. Также пользователям будут доступны сведения о количестве мест, динамике проходного балла. Приемная комиссия, в свою очередь, в режиме онлайн сможет отслеживать количество поступивших заявок и человек на место, средний балл, динамику подачи заявок, сколько из них находится на рассмотрении и сколько одобрено. Сейчас разработка предназначена для колледжей, но в будущем ее можно будет адаптировать и для вузов.

В основе хакатона - государственно-частное партнерство и цифровизация белорусского образования. Несколько месяцев назад EPAM совместно с Министерством образования объявили сбор идей для хакатона. Из более чем 300 заявок были выбраны самые интересные и актуальные. Откликнулись около 100 представителей IT из разных компаний. Каждый из них выбрал идею, над которой хотел бы поработать. Организаторы хакатона пригласили менторов из сферы образования и ЮНИСЕФ, чтобы решения были максимально приближены к действительности и могли быть реализованы. Всего заявлено 16 проектов. Разработки будут безвозмездно переданы в заинтересованные госорганы.

Ранее были проведены уже два Engineering Jam (в ноябре 2018 года и мае 2019-го) в сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами. Все проекты, над которыми работали команды, или реализованы, или сейчас находятся в процессе реализации. Уже работают приложение по трекингу птиц для Национальной академии наук Беларуси, чат-бот для отслеживания посылок для пользователей "Белпочты", приложение для вывода пожарных из-под огня для МЧС.-0-

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Теги
Министерство образования, Министерство связи и информатизации, Минск, школы
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