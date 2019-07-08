Приложение "Транспорт.бай" расширило функционал и географию действия по Гомельской области

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение "Транспорт.бай" позволит жителям Гомельской области выстраивать маршруты движения в городском и междугороднем сообщении. Разработка для комфорта пассажиров дополнена и новыми опциями, сообщил директор государственного предприятия "Гомельоблпассажиртранс" Дмитрий Комзолов на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.

В перспективе мобильное приложение "Транспорт.бай" будет включать сеть маршрутов общественного транспорта по всей республике. Его разработка планомерно идет в разных регионах. А в Гомельской области действующая система дополняется новыми опциями. По словам Дмитрия Комзолова, время и освоение новых технических возможностей диктует необходимость совершенствования обслуживания пассажиров. В частности, приложение позволяет людям отслеживать движение общественного транспорта в онлайн-режиме. С его помощью жители и гости региона в кратчайшее время смогут узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения, в том числе между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.

Ранее приложение действовало только в границах областного центра, в настоящее время зона его покрытия включает Речицу, Жлобин, Добруш, Рогачев, Калинковичи, Мозырь, Светлогорск, Петриков, Хойники, Житковичи и Лельчицы.

Для удобства физически ослабленных лиц или пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрена опция, позволяющая оперативно узнавать о наличии мест для инвалидных колясок, аппарели (откидной рампы), книлинга (системы принудительного наклона транспортного средства) в транспорте на нужном маршруте. "Гомель стал первым, где реализован подобный сервис. После завершения тестирования он будет доступен для всей Гомельской области. Эта функция приложения поможет существенно улучшить качество обслуживания пассажиров, а людям с инвалидностью - быть более мобильными и передвигаться по городу с комфортом", - уточнил руководитель.

Доработан "Транспорт.бай" в Гомельской области и актуальной в летний период опцией. С 1 июля пассажиры могут отслеживать перемещения по городу общественного транспорта с кондиционером в салоне.

Среди преимуществ мобильного приложения - расчет времени прибытия на остановку не только ближайшего автобуса, троллейбуса и маршрутного такси, но и следующего за ним. При каждом просмотре расписания транспорта, в том числе при выборе определенного дня недели, информация запрашивается напрямую из диспетчерской системы, что позволяет пассажирам получать максимально актуальную информацию.

Пока мобильное приложение "Транспорт.бай" разработано только для операционной системы Android и доступно для скачивания в Play Market по ссылке https://play.google.com.

По словам директора "Гомельоблпассажиртранса", ресурсы приложения по другим областям Беларуси пока не предусматривают столь комплексное исполнение и функционал.-0-