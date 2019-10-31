Приложение WhatsApp стало площадкой для слежки за официальными лицами 20 стран

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через приложение WhatsApp вели слежку за официальными лицами 20 стран через программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

На фирму NSO Group был подан иск со стороны компании Facebook, которая утверждает, что израильская компания "использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного ПО на 1400 мобильных телефонов и других устройств". По информации заявителя, разработчики нелегального ПО имели доступ к сообщениям, сведениям о звонках и геолокации пользователей. Разработчики сами пользовались нелегальной программой и предоставляли к ней доступ заказчикам.

В центре внимания во время слежки стали данные чиновников и военных из тех 20 стран, которые выступают в основном в роли союзников Вашингтона. Перечень государств пока не разглашается. Согласно сведениям Reuters, кибератакам могли подвергаться жители США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии, но при этом нет сведений, кто эти люди по профессии. Отсутствуют и сведения о заказчиках на полученные данные в результате слежки.-0-