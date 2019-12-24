Проект, посвященный вопросам кибербезопасности, планируется запустить на belta.by в начале 2020 года

Совместный проект БелТА и Ассоциации "Кибер Индустрия" под рабочим названием "Кибербезопасность: теория и практика" будет запущен не позже конца января 2020 года на страницах сайта www.belta.by.

Планируется, что этот мультимедийный проект будет включать в себя все элементы современных информационных технологий: от инфографики до обучающих видеосюжетов. Он станет своеобразной обучающей и информационной площадкой, предоставляющей возможность высказаться ведущим отечественным и зарубежным экспертам, которые работают в сфере компьютерной безопасности, рассказывающей о том, как правильно защищать личную и корпоративную виртуальную информацию, освещающей новости в данном сегменте IT-индустрии. Проект будет интересен как опытным специалистам, давно работающим по теме кибербезопасности, так и начинающим айтишникам, делающим первые шаги в этой интересной и увлекательной области компьютерных знаний.