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Технологии
20 декабря 2021, 14:10

Проект с 3D-технологией гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект с 3D-технологией в области хирургии позвоночника гомельского нейрохирурга Евгения Ковалева признан лучшей инновацией в стране. Подробностями разработки автор поделился с корреспондентом БЕЛТА.

Врач отделения спинальной хирургии Гомельской областной клинической больницы разработал ноу-хау в области хирургии позвоночника. На республиканском конкурсе инновационных проектов Евгений Ковалев взял два призовых места в разных номинациях. Дипломом второй степени в категории лучших молодежных проектов отмечена его работа "Применение смартфон-ассистированной технологии дополненной реальности для предоперационного планирования". Его другое предложение - создание индивидуальных навигационных шаблонов в хирургии позвоночника с применением 3D-технологии, по мнению жюри, имеет большой потенциал. На его реализацию и полноценное внедрение в практику белорусских хирургов выделен грант - более Br16,5 тыс.

О сложном, узкопрофессиональном нейрохирург рассказал доступно. По сути, его разработка - индивидуальный шаблон - представляет собой устройство, которое направляет инструмент хирурга при установке винтов во всех отделах позвоночника. Шаблон создается перед операцией индивидуально для каждого пациента и к определенному позвонку.

Евгений Ковалев отметил, что идею почерпнул пару лет назад, когда в "доковидные времена" активно участвовал в конференциях международного уровня. На одном из форумов в Москве вместе с коллегами отметили для себя появление в сфере нейрохирургии 3D-технологий и печати. В частности, представитель Китая презентовал практику использования навигационных шаблонов. Тема заинтересовала гомельских нейрохирургов, и они начали работать над созданием аналога представленной технологии. "Изучали мировой опыт, смотрели, в каких направлениях развивается хирургия позвоночника. В 2020 году создали сначала 3D-модель фрагмента шейного отдела позвоночника, распечатали ее. При этом выполнили модель под конкретную патологию позвоночника. У нас был сложный клинический случай - пациент с переломом шейного отдела. И на этой модели готовились к операции. Все прошло успешно. Об этом докладывали на различных конференциях, была информация в СМИ. Но для нас было важно не просто создать модель для предоперационного планирования, а устройство, позволяющее наиболее точно и безопасно имплантировать винты в позвоночник. И продолжили работу", - рассказал он.

В итоге создали шаблон, который прикладывается к заднему опорному комплексу позвоночника. "Фактически как матрица этого комплекса. Устройство направляет инструмент хирурга для имплантации винта, чтобы не повредить сосудистые структуры, нервные структуры, снизить риски хирургических вмешательств, сделать операцию максимально безопасной для пациентов", - уточнил нейрохирург.

По словам врача, в настоящее время, чтобы установить винт, требуется дорогостоящее оборудование, которое не доступно большинству клиник. К тому же такие операции необходимы многим пациентам с патологией позвоночника. Поэтому мировое научное сообщество - в поиске альтернативы. "И эти шаблоны с 90-процентной точностью позволяют имплантировать винты, делая такие операции более доступными", - разъяснил врач.

Евгений Ковалев подчеркнул, что над проектом работал не в одиночку. Его предложение заинтересовало также ученых и других инноваторов. Так, на разных этапах проработки проекта помогали сотрудники Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси, технопарка "Коралл".

"Немалый путь уже пройден. Позади экспериментальная и патентная работа, статьи об исследованиях были опубликованы в научной периодике. Проведено две операции на шейном и поясничном отделах позвоночника. Пока именно клинические наблюдения небольшие, хотя в экспериментальном процессе имплантировали более 50 винтов. Будем продолжать", - пояснил врач.

По словам Евгения Ковалева, призовой фонд будет направлен на реализацию проекта: приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, специального материала для изготовления шаблонов, а также клиническое применение, написание инструкции для масштабного внедрения метода в практику в республике. Автор проекта планирует завершить намеченное в ближайшие два-три года.

Разработка гомельского нейрохирурга также стала победителем X сезона республиканского инновационного проекта "100 идей для Беларуси".-0-

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