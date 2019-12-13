Программу для работы с дронами в условиях ЧС разработали в Могилевском институте МВД

13 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилевском институте МВД разработали программу для работы с дронами в условиях техногенных и чрезвычайных ситуаций, рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности института кандидат юридических наук Егор Лаппо.

"Программа позволяет проводить точные замеры на местах пожаров, взрывов и ДТП. Для этого подойдет любой беспилотник с возможностью зависания над местностью. Алгоритм действия простой: взлететь, снять, приземлиться и обработать получившиеся снимки. Это сократит временные затраты специалистов, а в случаях с ДТП позволит решать в том числе спорные ситуации. Если говорить совсем просто, квадрокоптер будет работать как летающая цифровая линейка", - пояснил Егор Лаппо, которому принадлежит идея разработки.

Помогала ему курсантка четвертого курса Анастасия Ковальчук. "Над этой разработкой мы работали не одни. Коллеги из БГУ разработали формулу, которая зашита в программу. Нам предстояло сделать так, чтобы эта формула была действующей не только в теории, но и практическом применении. В необходимости такого программного обеспечения я успел убедиться на собственном опыте, во время работы экспертом-криминалистом. Чтобы осмотреть небольшой участок места происшествия, тратится много времени - нельзя пропустить ни одной мелочи", - отметил начальник кафедры. С внедрением разработки в случаях с ДТП инспектору не придется вручную производить замеры, рисовать схемы. Стоит поднять дрон, сделать фото и запустить программу. "Для расчета необходимо знать точный размер хотя бы одного объекта на фото, например, это может быть машина. Это значительно сократит время на оформление дорожно-транспортного происшествия, поможет избежать заторов на дороге", - добавил собеседник.

Разработка Могилевского института МВД запатентована и, вероятно, в ближайшее время поступит на службу в органы внутренних дел. По словам Егора Лаппо, научиться пользоваться интерфейсом можно за 10 минут. Сложнее придется с осваиванием квадрокоптера. Необходимо учитывать погодные условия, наличие ЛЭП, металлических конструкций и многое другое. "В советские время на крупных авариях и происшествиях использовалась аэрофотосъемка с вертолета. Такой вид работы зарекомендовал себя как наиболее эффективный. Но пользоваться вертолетом сейчас - это дорого и неудобно в условиях города. Мы адаптировали опыт предыдущих поколений под современный мир и нашли отличный вариант", - резюмировал начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности.-0-