"Прогресс МС-11" пристыковался к МКС через 3 часа 21 минуту после старта

5 апреля, Байконур /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Стартовавший с космодрома Байконур транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11" спустя 3 часа 21 минуту после старта пристыковался к Международной космической станции (МКС).

"Прогресс МС-11" стал самым быстрым космическим кораблем в истории полетов к МКС, что означает новые возможности для пилотируемой околоземной космонавтики, отмечает пресс-служба "Роскосмоса".

Ранее рекорд принадлежал "Прогрессу МС-09", который состыковался с МКС через 3 часа 40 минут после старта с космодрома Байконур.

"Прогресс МС-11" доставил на МКС свыше 2,5 т различных грузов: более 1,4 т сухих грузов, 900 кг топлива, 420 кг воды, а также 47 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.-0-