"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев за рекордно малое время

31 июля, Московская область /БЕЛТА-ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-12" пристыковался к Международной космической станции, долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился рекордно малое время - 3 часа 19 минут, сообщили в российском Центре управления полетами.

"Стыковка грузового корабля "Прогресс МС-12" с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 18.29", - сказали в центре, уточнив, что грузовик причалил к стыковочному отсеку "Пирс".

Ранее быстрее всех добирался до МКС грузовой корабль "Прогресс МС-11", запущенный к станции 4 апреля. Время от старта до стыковки тогда составило 3 часа 21 минуту.

Ракета с кораблем "Прогресс МС-12" была запущена со стартовой площадки №31 космодрома Байконур в 15.10 по московскому времени. Через девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени носителя и начал самостоятельный полет к МКС. Он доставил на станцию 1,2 т сухих грузов (научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены), более 1 т топлива, 420 кг воды, 50 кг сжатого газа в баллонах.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, итальянца Луки Пармитано.-0-