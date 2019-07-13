"Протон-М" с космической обсерваторией на борту стартовал с Байконура

13 июля, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести космическую обсерваторию "Спектр-РГ" на орбиту, стартовала сегодня с площадки №81 космодрома Байконур.

"Спектр-РГ" будет вести наблюдения в районе точки Лагранжа L2 (здесь уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, поэтому обсерватория сможет оставаться неподвижной) системы Солнце - Земля, находящейся в 1,5 млн км от Земли. Полет до нее займет около трех месяцев.

Запуск "Спектра-РГ" стал вторым стартом носителя данного типа в 2019 году. Первый был осуществлен 30 мая с космодрома Байконур. Тогда на орбиту был запущен спутник связи "Ямал-601". Ракета и разгонный блок "Бриз-М" отработали штатно.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд. На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.-0-